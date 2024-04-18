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        Haberler Spor Futbol Kostas Kasapoğlu vefatının 9. yılında anıldı - Futbol Haberleri

        Kostas Kasapoğlu vefatının 9. yılında anıldı

        İstanbulspor'un unutulmaz futbolcusu 'Koço' lakaplı Kostas Kasapoğlu vefatının 9. yılında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:00
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        Kostas Kasapoğlu vefatının 9. yılında anıldı
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        İstanbulspor’un unutulmaz futbolcusu Koço lakaplı Kostas Kasapoğlu vefatının 9. yılında anıldı.

        Kasapoğlu’nun 9. ölüm yıldönümü, İstanbulsporlular ve İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş tarafından gerçekleştirilen ve takım arkadaşlarının katıldığı anma töreninde mezarı başında anıldı.

        Futbolculuk kariyeri boyunca kullandığı 501 penaltıdan 500’nü gol yaparak ‘Penaltıcılar Kralı’ unvanını alan İstanbulspor'un efsane futbolcusu Kostas Kasapoğlu'nun anma töreninde Adalar İlçe Protokolü, Beşiktaş Eski Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Efsane eski futbolcular Cemil Turan, Alparslan Eratlı, Zorbay Kalkan, Yavuz Bentürk, Muhittin Güven, Ali Nezih Dinsel, Hüseyin Ördek ,Dimitri Pantazi, Paşalı Birol, Erol Pamuk ve Zafer Tüzün katıldı.

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