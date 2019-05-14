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Kostas Sloukas "Anadolu Efes, Final-Four'u haketti"

AA

Fenerbahçe Beko’nun Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Euroleague Final-Four öncesi takımda bulunan 4 sakat oyuncunun kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğini söyledi

Kostas Slukas

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleauge Final-Four öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Yunan basketbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Bu sene yaptıklarımız için ve bugüne kadar 5 senedir yaptıklarımız için. Takımım adına da çok mutluyum. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdik. Belli zorluklar oldu, sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık ama takım olarak geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLARI MAZERET OLARAK SUNMAMALIYIZ"

Sloukas, Final-Four öncesi Vesely, Datome, Kalinic ve Lauvergne’nin sakatlıklarından dolayı parkeye çıkamamalarının kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Takımı etkilediğini söylemek kolay değil. Bunu bir mazeret olarak sunmamalıyız. Cuma günü oraya gideceğiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Oradaki bütün taraftarların desteğinin de bizim arkamızda olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

" ANADOLU EFES, FİNAL-FOUR'U HAK EDİYOR"

Sarı-lacivertli oyuncu, Final-Four’da karşı karşıya gelecekleri Anadolu Efes mücadelesini de değerlendirerek, “Bu tip karşılaşmalarda favori yoktur. Biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Anadolu Efes’in çok kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Final-Four’da olmayı kesinlikle hak ediyorlar. Bir takım için kesinlikle favori diyemem. Şansın da bu eşleşmede önemli bir payı olacak” diye konuştu.

Sloukas, final maçlarının her zaman zor olduğunu da vurgulayarak, oyuncu grubu olarak finale kalabilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

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