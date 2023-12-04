Haberler Yaşam Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı?

Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı? Kot pantolonları beklendiği üzere kıyafet dolabımızda saklarız ancak bir mite göre; pantolonları zaman zaman dondurucuya atmak, dezenfekte olmalarını ve kumaşlarının korunmasını sağlıyor. Peki, bu doğru mu? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:45 facebook

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Sosyal medyada kot pantolonlar hakkında ilginç bir konu gündeme geldi. Buna göre; kot pantolonları belli bir süre donduruca tutmak; hem dezenfekte olmalarını hem de kumaş kalitesinin korunmasını sağlıyor. Peki, bu gerçek mi?

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Maalesef, bunlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü ev tipi dondurucular bir virüsü öldürecek kadar güçlü değil. Öte yandan, güçlü olduklarını varsaydığımız bir senaryoda bile bakterilerin soğukta da yaşayabileceği gerçeğini atlamamak gerekiyor.