Altına hücum! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Giyim ve moda sektöründe hizmet veren Koton mağazalarının çalışma günleri ve saatleri merak ediliyor.

İşte detaylar...

KOTON ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Koton mağazalarının iki farklı çalışma saati bulunuyor. Eğer Koton mağazası AVM içerisindeyse saat 10.00'da açılıp 22.00'de kapanıyor. AVM'ler dışında yer alan Koton mağazaları sabah saat 09.00 açılıp akşam saat 21.00'a kadar hizmet veriyor.

Koton mağazaları hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, resmi tatil ve dini bayram günlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

KOTON ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koton Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu Çelik İş Merkezi No:3 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunuyor. Koton'a 0212 331 33 00 numarasından ve 0850 208 71 71 çağrı merkezi hattından telefonla ulaşabilirsiniz.