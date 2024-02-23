Kötü kesilen saçları yüzünden sürpriz sonuçla karşılaşan insanların fotoğrafları
Saç kestirmek, genellikle değişim istendiğinde uygulanan iyi bir çözümdür ancak bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak, bu deneyimi tam bir kâbusa dönüştürebilir. Kuaförden çıktıklarında istedikleri sonucu alamayan veya yakınına saçını kestiren bazı insanlar bu anları sosyal medyada paylaşabilir. İşte, sizin için saç kesiminden memnun kalmayan insanların fotoğrafları...
Bazen insanlar dış görünüşte değişiklik yapmak isteyebilirler ve bunun en kolay yolu saç kesimi olabilir. Fakat bu kesim istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan insanlar bu fotoğrafları internette paylaşarak hayal kırıklıklarını göstermek isteyebilirler. İşte, bu anı paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları...
''Annem 'Merak etme, sürekli saçımı kendim keserdim' dedi ve bana bunu yaptı.''
''Dün bu saç kesimi için 42 dolar ödedim, paramla rezil olduğuma inanamıyorum.''
''Bunun için 63 dolar ödedim. Kat kat (kelebek kesimi gibi) ve kakül istedim ama bana bunu yaptı, sanırım benden nefret ediyordu.''
''Saçlarımın tamamen kesilmesini istedim ve yerine bunu aldım.''
''Düğünümden 3 gün önce saçımı kestirmeye karar verdim.''
''Kuaförüm bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor.''
''Bir yıl önce kendime yaptığım o havalı(!) saç kesimi.''
''Kocam kendi saçını kesmeye karar verdi. Eve döndüğümde elde ettiği sonucun bu olduğunu gördüm.''
''Bu, bir yıldan kısa bir süre içinde bir kuaförün beni korkunç bir kesimle bıraktığı ikinci sefer oldu.''
''Üstten biraz kesmesini beklerken aldığım sonuca bakın!''
''Evet gerçekten bir kuaförde yapıldı ve arkadaşım, saçımın arkası gösterilince ağlamaya başladı.''
''Berberimden saçıma kesik atmasını istedim, bana bunu yaptı. Gerçekten teşekkürler.''
''Kuaförümden soldakini yapmasını istemiştim, elde ettiğim ise sağdaki oldu.''
''Bu saç kesimini yaptırdım ve para iadesi alamadım.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit