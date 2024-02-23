Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kötü kesilen saçları yüzünden sürpriz sonuçla karşılaşan insanların fotoğrafları

        Kötü kesilen saçları yüzünden sürpriz sonuçla karşılaşan insanların fotoğrafları

        Saç kestirmek, genellikle değişim istendiğinde uygulanan iyi bir çözümdür ancak bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak, bu deneyimi tam bir kâbusa dönüştürebilir. Kuaförden çıktıklarında istedikleri sonucu alamayan veya yakınına saçını kestiren bazı insanlar bu anları sosyal medyada paylaşabilir. İşte, sizin için saç kesiminden memnun kalmayan insanların fotoğrafları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bazen insanlar dış görünüşte değişiklik yapmak isteyebilirler ve bunun en kolay yolu saç kesimi olabilir. Fakat bu kesim istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan insanlar bu fotoğrafları internette paylaşarak hayal kırıklıklarını göstermek isteyebilirler. İşte, bu anı paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları...

        2

        ''Annem 'Merak etme, sürekli saçımı kendim keserdim' dedi ve bana bunu yaptı.''

        3

        ''Dün bu saç kesimi için 42 dolar ödedim, paramla rezil olduğuma inanamıyorum.''

        4

        ''Bunun için 63 dolar ödedim. Kat kat (kelebek kesimi gibi) ve kakül istedim ama bana bunu yaptı, sanırım benden nefret ediyordu.''

        5

        ''Saçlarımın tamamen kesilmesini istedim ve yerine bunu aldım.''

        6

        ''Düğünümden 3 gün önce saçımı kestirmeye karar verdim.''

        7

        ''Kuaförüm bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor.''

        8

        ''Bir yıl önce kendime yaptığım o havalı(!) saç kesimi.''

        9

        ''Kocam kendi saçını kesmeye karar verdi. Eve döndüğümde elde ettiği sonucun bu olduğunu gördüm.''

        10

        ''Bu, bir yıldan kısa bir süre içinde bir kuaförün beni korkunç bir kesimle bıraktığı ikinci sefer oldu.''

        11

        ''Üstten biraz kesmesini beklerken aldığım sonuca bakın!''

        12

        ''Evet gerçekten bir kuaförde yapıldı ve arkadaşım, saçımın arkası gösterilince ağlamaya başladı.''

        13

        ''Berberimden saçıma kesik atmasını istedim, bana bunu yaptı. Gerçekten teşekkürler.''

        14

        ''Kuaförümden soldakini yapmasını istemiştim, elde ettiğim ise sağdaki oldu.''

        15

        ''Bu saç kesimini yaptırdım ve para iadesi alamadım.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt