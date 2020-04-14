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Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı tedbirleri anlattı.



Salgınla birlikte kısa sürede çok sayıda tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Bayrakdar, ilk aşamada kısa vadede mükellefleri rahatlatıp süreci kolaylaştırmaya yönelik tedbirler aldıklarını söyledi. Bayrakdar, bu kapsamda, martta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresinin nisan sonuna ertelenmesi gibi tedbirleri hızla aldıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İkinci aşamada salgından en çok etkilenen mükelleflerimiz için mücbir sebep hali ilan ederek, nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar ve KDV beyanlarını 6'şar ay erteledik. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan mükellefler ile çiftçi, berber, kasap, manav, şarküteri, eczacı, doktor, ayakkabı tamircisi, mimar, mühendis, mali müşavir, avukat gibi kişilerden oluşan yaklaşık 1,9 milyon gelir vergisi mükellefinin tamamı bu kapsamda. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan sinema ve tiyatrolar, düğün salonları, kafeteryalar, kıraathaneler, çay ocakları, oyun salonları ve internet kafeler, gösteri merkezleri, hamam ve saunalar, berber ve kuaförler de mücbir sebep kapsamında yer aldı."

Mücbir sebep kapsamına alınan sektörler belirlenirken üretim ve istihdam kaybının önüne geçilmesinin de hedeflendiğine dikkati çeken Bayrakdar, bu çerçevede ana hatlarıyla konaklama, madencilik, sağlık hizmetleri, inşaat, otomotiv, taşımacılık, tekstil ve konfeksiyon, yiyecek ve içecek hizmetleri, çelik ve metal sanayisi, perakende ticaret gibi sektörlerin de yer aldığını bildirdi.

Bayrakdar, gelir vergisi mükelleflerinin tamamının yanı sıra 800 bine yakın kurumlar vergisi mükellefinin 400 binden fazlasının da bu sektörlerde faaliyette bulunmaları nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden yararlandığı bilgisini verdi.

KAPSAMDA OLUP OLMADIĞINI SORGULAMA İMKANI

Bayrakdar, sektörlerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığını nasıl öğreneceğine de açıklık getirerek, "Mücbir sebep kapsamındaki mükellefleri sisteme tanımladık. Gelir vergisi mükellefleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ile faaliyetlerine ara verilenlerin durumları net. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ise İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) üzerinden elektronik başvuru yapabilirler. Mükelleflerimiz 'ivd.gib.gov.tr' adresindeki 'Mücbir Sebep Durum Sorgusu' menüsünden mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını öğrenebilir. İVD'ye e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilir." diye konuştu.

Mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarında yer alan ve faaliyet alanını gösteren NACE kodu olduğunu aktaran Bayrakdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları belirtilen sektörler içinde olan mükelleflerimiz başka bir işlem yapmadan sistemimiz tarafından yapılan tanımlamayla beyan ve ödeme erteleme imkanından yararlanabilecek. Fiilen mücbir sebep kapsamında yer alan sektörde faaliyet gösteren bir işletme, sistemde kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değil gibi görünebiliyor. Bu mükellefler için de kayıtların düzeltilmesi imkanını tanıyoruz. Kayıtlarda yer alan ana faaliyet kodu fiilen esas faaliyet alanıyla uyumlu olmayan mükelleflerimiz, İVD aracılığıyla ana faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik tevsik edici bilgi ve belgelerle başvuru yapabilecek. Bu başvuru bir komisyon tarafından kontrol edildikten sonra başvurunun doğruluğu teyit edilirse mükellefimizin ana faaliyet kodu olması gereken şekilde düzeltilecek ve bu kod, kapsamdaki sektöre ait ise mükellefimiz beyan ve ödeme ertelemesinden yararlanabilecek. Şu ana kadar 7 binden fazla başvuru geldi. Onları değerlendireceğiz ve hızlı şekilde dönüş yapılacak."

Bayrakdar, bu süreçte kuruma gelen yeni taleplere ilişkin de "Bu süreç çok dinamik. İlk etapta mart ayı beyannameleri ertelendi, sonra diğer ertelemeler geldi. Süreç içinde yapılması gereken düzenlemeler, rahatlatılması gereken alanlar varsa bunların hepsi değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Mücbir sebep kapsamında olup borçları ertelenen mükelleflerden herhangi bir faiz alınmayacağını da vurgulayan Bayrakdar, şöyle devam etti:

"Bizim ertelemelerimizde kesinlikle hiçbir faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak. Mükellef nisanda hangi vergiyi ödeyecekse 6 ay sonra da onu ödeyecek, ilave bir yük olmayacak. Her şeyi takip ediyoruz. Dinamik bir süreç var ve gerekli yerde müdahalede bulunuluyor."

"VEZNE İŞLEMLERİ YÜZDE 90 AZALDI"

Bayrakdar, salgın nedeniyle mükellefleri, vergi dairesine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri İVD ve Hazır Beyan Sistemi gibi elektronik uygulamalara yönlendirdiklerini belirterek, "Bu uygulamalarla beyan, ödeme ve başvuru gibi hemen hemen tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Vergi ve harç ödemesi başta olmak üzere 148 farklı işlem elektronik ortamda yapılabiliyor. Bu dönemde vezne işlemleri adet olarak yüzde 90 azaldı." dedi.

Mükelleflerin, İVD üzerinden banka ya da kredi kartları ile vergilerini de kolayca ödeyebileceğine işaret eden Bayrakdar, "Yakın zamana kadar harç, MTV ya da kira vergisi gibi sınırlı sayıdaki vergi kredi kartıyla ödenebiliyordu ancak kısa süre önce yaptığımız bir değişiklikle 50 bin liraya kadar olan gelir ve kurumlar vergisi, muhtasar, katma değer vergisi gibi temel vergilerin de kredi kartıyla ödenebilmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"İCRA TAKİPLERİ NİSAN SONUNA KADAR DURDURULDU"

Bayrakdar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle 30 Nisan'a kadar tüm icra takiplerinin durdurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda vergi dairelerince de bu süreçte icra takibi yapılmayacak. Bunun dışında borcunu ödemeye gayret gösteren fakat bu dönemde borçlarını ödemede zorlanan mükelleflerimizin taksit talebinde bulunmaları mümkündür. Bu taleplerini elektronik olarak yapabilirler. Biz de bu talepleri kısa süre içinde değerlendirerek yine elektronik ortamda mükelleflerimize dönmekteyiz."