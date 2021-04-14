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Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kamuda mesai saatlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16.00 olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, MİT Başkanlığı hariç, hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığı hariç, yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
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AA

Genelgede, salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verildi.

Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu yetki devredilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak.

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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