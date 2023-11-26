Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleşti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yer aldığı etkinlikte Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, çevre, iklim, turizm ve medya konularında bir konuşma gerçekleştirdi.

Özhaseki, “Vatandaş yerinde dönüşüm isterse biz destek verelim dedik. 245 bin kişi de bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. Onların da işlemi bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz. 850 bin bağımsız birim zarar gördü ama hak sahipli herhalde 500 binlerde kalacak gibi görünüyor. Orta hasarlılar var ve ‘Ben tamir ederim otururum kardeşim’ diyorlar. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor. Mülkiyet sorununda ihtilaflar çıkıyor. Hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahipliği sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunlarla 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç 1 sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız” açıklamasını yaptı.