Köy minibüsü takla attı! Ağır yaralılar var!
Elazığ'ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs takla attı. Feci kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Elazığ’ın Palu ilçesinde, köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay Palu ilçesi Baltaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.