Köyde yaşayanlara kanser taramasının önemi anlatıldı
Bartın'da köyde yaşayan vatandaşlara kanser taramalarının önemi hakkında bilgi verilerek, kalınbağırsak kanserinde erken tanının önemi anlatıldı. Aynı zamanda tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılan vatandaşlar, gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirildi
İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Bartın'da yaşayan vatandaşları sağlık taramalarına teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, Çamaltı, Çayır ve Çöpbey köylerine mobil sağlık hizmeti ziyareti gerçekleştirerek, özellikle kalınbağırsak kanseri hakkında bilgilendirme yaptı.
Özellikle 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere gaitada gizli kan testinin iki yılda bir yaptırılması doğrultusunda vatandaşlara numune kapları dağıtılarak tarama süreçlerine katılımları teşvik edildi.
Ziyaretler sırasında ayrıca kış aylarında risk oluşturan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler, sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve sigara bırakma süreci ile sağlıklı beslenmenin kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü üzerindeki rolü hakkında bilgilendirici eğitimler verildi.