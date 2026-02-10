Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Köyde yaşayanlara kanser taramasının önemi anlatıldı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Köyde yaşayanlara kanser taramasının önemi anlatıldı

        Bartın'da köyde yaşayan vatandaşlara kanser taramalarının önemi hakkında bilgi verilerek, kalınbağırsak kanserinde erken tanının önemi anlatıldı. Aynı zamanda tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılan vatandaşlar, gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyde yaşayanlara kanser taramasının önemi anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Bartın'da yaşayan vatandaşları sağlık taramalarına teşvik etmek için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Çamaltı, Çayır ve Çöpbey köylerine mobil sağlık hizmeti ziyareti gerçekleştirerek, özellikle kalınbağırsak kanseri hakkında bilgilendirme yaptı.

        Özellikle 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere gaitada gizli kan testinin iki yılda bir yaptırılması doğrultusunda vatandaşlara numune kapları dağıtılarak tarama süreçlerine katılımları teşvik edildi.

        Ziyaretler sırasında ayrıca kış aylarında risk oluşturan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler, sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve sigara bırakma süreci ile sağlıklı beslenmenin kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü üzerindeki rolü hakkında bilgilendirici eğitimler verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolu ve bacağı kopan hastalar 10 saatte aynı anda ameliyat edildi

        Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan hastalar aynı anda 10 saat süren ameliyatyla opere edildiler. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"