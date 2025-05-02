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        Oltu'da köylüler, belediye başkanından tandır istedi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde mahalle kadınları kendilerini ziyaret eden belediye başkanından tandır ve fırın talebinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:14
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        Köylüler başkandan "tandır" istedi
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        Erzurum'un Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında bu ay Karabekir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Toplantıya, Başkan Çelebi'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri Ak Parti Oltu ilçe Başkanı Oğuz Yavuz, Karabekir Mahallesi muhtarı Ahmet Bektaş ve ilgili birimlerden teknik personel de katıldı.

        Mahalle halkıyla birebir görüşmeler yapan Başkan Çelebi ve ekibi, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm için notlar aldı. Mahalleli kadınlar, geleneksel tandır ekmeği ve kete, katmer gibi yöresel lezzetleri pişirebilmeleri için mahallenin çeşitli noktalarına tandır ve fırın yapılmasını talep etti.

        Çocuklar ise mahallede oyun oynayabilecekleri park, halı saha ve sokak köpekleri için daha güvenli barınaklar istediklerini ifade etti.

        Vatandaşlardan gelen bu talepleri önemseyen Başkan Çelebi, özellikle çocukların ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanacağını belirterek, "Oyun parkları ve halı saha taleplerini öncelikli olarak ele alacağız. Vatandaşlarımızın tüm istek ve önerilerini not aldık, ivedilik durumuna göre teker teker çözüm üreteceğiz" dedi.

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