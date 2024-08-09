Organizasyonda bir neslin değişimine tanıklık ettiklerine değinen Yıldırım, "Bu turnuva başladığında daha dünyada olmayan çocuklar, şimdi burada oynuyor ter döküyor. Çocuklarımızın burada oynamalarına şahit oluyoruz. Onlar artık ağabey pozisyonuna geçti. Bu, amacımızı yerine getirdiğimizi gösteriyor, mutlu oluyoruz. Eşimizden, dostumuzdan aldığımız geri dönüşler de bize şevk veriyor" diye konuştu.