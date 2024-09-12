Köylülerin davul zurnalı su sevinci

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ayaştürkmenli Mahallesi'ndeki su rezerv sorunu, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirilen sondaj ve isale hattı çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Mahalle sakinlerinin, geçen haziran ayında bayram ziyareti gerçekleştiren Başkan Vahap Seçer'e kuraklık nedeniyle kuruyan içme suyu kaynağıyla ilgili yaşadıkları sorunları iletmesi üzerine başlatılan çalışma tamamlandı.

Ayaştürkmenli'de rezervi yetersiz kalan içme suyu kaynağına çözüm bulmak için sondaj çalışması yapan MESKİ ekipleri, 130 metre derinliğinde 17 lt/sn su buldu. Muhtelif çaplarda 2 bin 400 metre içme suyu isale hattı ile 2 bin metre yeni şebeke hattı döşeyen ekiplerin çalışmasıyla vatandaşlar suya kavuştu. Su sevincini davul zurna eşliğinde kutlayan mahalle sakinleri, Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

"KURAKLIKTAN DOLAYI YETERSİZ KALDI"

Köylerinin 150 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten muhtar Halil İbrahim Özbağ, daha önce kuyudan su çekerek içme suyunu temin ettiklerini söyledi. Yaşadıkları su sıkıntısından bahseden Özbağ, "1979'da köyümüze su geldi. O da kuraklıktan dolayı yetersiz kaldı. Özellikle son 4 yıldır içecek su bulamadık. Bu arada MESKİ tankerlerle depomuza su döktü ama bu da yeterli gelmiyordu. İçecek su bulamadığımız günler çok oldu. 4-5 kilometre mesafedeki civar köylerden arabamızla su getirdik" dedi.

"O KADAR SEVİNÇLİ VE MUTLUYUZ Kİ ANLATAMAM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in bayramlaşma amacıyla köylerine geldiğinde, kendisine sorunu aktardıklarını dile getiren Özbağ, "Başkan Seçer'in talimatı sonrası 45 gün içerisinde suyumuz depomuza basıldı. Şu an o kadar sevinçli ve mutluyuz ki anlatamam. Artık köyümüzden ev alıp, yaylalık yer yapmayı düşünenler çoğaldı. Başkanımız, en az 100 yıllık bir yatırıma imza attı" dedi.