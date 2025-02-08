Köyün bataklık ve fay hattı üzerine kurulduğu iddiası

Muş'un Varto ilçesinde 1966'daki depremin ardından Acarkent köyünde yapılan konutların bataklık ve fay hattı üzerine inşa edildiği iddia edildi.

Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 2 bin 396 kişi hayatını kaybetti. Binlerce evin yıkıldığı felaketin ardından, hak sahiplerinin barınma sorunları o dönem kısmen çözüldü. Deprem sonrası 47 metrekare olarak yapılan konutlar; bir oda, bir salon, mutfak ve banyodan oluştuğu için birçok aile için yaşanabilir bir alan sunamadı.

İddiaya göre, Varto'nun Acarkent köyünde o dönem inşa edilen konutlar yeterli inceleme yapılmadan fay hattı ve bataklık üzerine inşa edildi. Geçen zaman ile birlikte birçok konut bakımsızlıktan ve duvarlarının su almasından dolayı kullanılamaz hale geldi.

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En ufak sarsıntıda evlerinin duvar ve balkonlarında çatlakların meydana geldiğini söyleyen köy sakinleri, devlet desteği ile sağlam zeminde bir köy kurulmasını istiyor. Depremi yaşayan köylüler, o günlerin korkusunu hâlâ üzerlerinden atamadıklarını belirterek, devlet desteğiyle daha sağlam zeminde yeni bir köy kurulmasını talep ediyor.

Depremi yaşayan köy sakinlerinden Hasan Arslan, deprem korkusunu atamadıklarını belirterek, "1946 yılında Varto'nun Acarkent köyünde dünyaya geldim. 1966 yılında depremi yaşadım. Çok şiddetli bir yıkım yaşadık, çok ölümüz oldu. Yakınlarımızı ancak bir hafta sonra enkaz altından çıkarabildik. 1974 yılında konutlarımız inşa edildi. Konutların inşaatında çalıştım. Korkuyoruz aynı depremi yaşamaktan. Gece uyuyamıyorum. Bize bir çare bulsunlar aynı acıları yaşamak istemiyoruz" dedi.

Konutlarının bataklıkta ve fay hattı üzerine kurulduğunu iddia eden Şükrü Eroğlu ise "1966 yılında köyümüzde şiddetli bir deprem oldu. Köyümüz alt üst oldu, evlerimiz yıkıldı. Depremden sonra bize konutlar yapıldı. Konutlarımız yine aynı bölgeye bataklık ve fay hattı üzerine kuruldu. Devletimizden bir isteğimiz var. Bizi buradan çıkarsınlar ve başka bir yere yeni bir köy kursunlar. Binalarımız hep çatlamış. Devletimiz bizi bu bataklıktan ve fay hattı üzerinden kurtarsın. Her deprem olduğunda binalarımızın duvarları çatlıyor. İçeri girmekten korkuyoruz" şeklinde konuştu.