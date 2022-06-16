Koyunları ile birlikte feci şekilde can verdi! 0:00 / 0:00

İHA

Muş'ta koyunlarını kurtarmaya çalışan yaşlı adam, yük treninin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Eğirmeç köyü içinden geçen demiryolunda meydana geldi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 8 çocuk babası Raif Bozkurt, hayvanlarını merada otlatmak için evinden çıktı. Ahırdan çıkardığı sürüsünü demiryolunun karşısına geçirmeye çalışan Bozkurt, kendisine yaklaşan Tatvan-Elazığ seferini yapan yük trenini son anda fark ederek koyunlarını kurtarmaya çalıştı.

KOYUNLARI KURTARMAK İSTEMİŞ

Koyunlarıyla birlikte yük treninin altında kalan Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, savcının olay yeri incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eğirmeç köyü muhtarı Numan Aydoğan, "Sürü demiryolundan geçerken tren geliyor. Hayvan sahibi koyunlarını kurtarmak için müdahale ediyor. Tren o sırada hem hayvanlara hem de vatandaşa vuruyor. Olayda vatandaşımız öldü, 65 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Buraya olay yeri inceleme geldi, ekipler geldi, jandarma geldi, savcı geldi. Cenaze buradan alınıp merkeze otopsi için götürüldü. Vatandaş olay yerinde vefat etti" dedi.

Bölgeye gelen demiryolu işçileri ve özel idare ekipleri de raylardaki ölen küçükbaş hayvanları iş makinesi ile bulunduğu yerden kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.