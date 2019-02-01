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Ruj, oje, parfüm gibi bazı ürünler buzdolabında rahatça saklanabilirken, yüz yağları, serumlar, sıvı fondötenler ve diğer sıvı ürünler buzdolabında katılaşabileceğinden daha ılık yerler seçmelisiniz. Zemine yakın bir çekmece serin ve ışıksız ortamıyla ideal saklama koşulu oluşturacaktır.