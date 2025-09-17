Kozmik Anadolu başlıyor
Uniq Açıkhava, Kozmik Anadolu adlı yeni bir festivale ev sahipliği yapacak
Kozmik Anadolu adlı festival, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını çağdaş müzikle buluşturan, sınırları aşan bir festival deneyimi sunacak.
5 Ekim’de başlayacak olan Kozmik Anadolu'ya gidenler bir günlük bir müzik ritüeli yaşayacak.
Etkinlik alanında yer alacak sokak lezzetleri stantları, plak stantları, güne özel nadir ve koleksiyonluk plaklarla müzikseverleri zamanda bir yolculuğa çıkaracak.
