KPSS heyecanı devam ediyor. Geçen haftasonu yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından gözler bugün KPSS alan bilgisi sınavlarında. KPSS alan bilgisi sınavının ilk oturumuna Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları girdi. Öğleden sonra yapılacak, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumuna ise Hukuk, İktisat, Maliye mezunları girecek. 29 Temmuz Pazar yani yarın yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna da İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunları girecek. Peki KPSS alan bilgisi sınavı ikinci oturumu ne zaman başlayacak? KPSS alan bilgisi sınavı ilk oturumu ne zaman sona erecek?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BİRİNCİ OTURUM NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS alan bilgisi sınavının ilk oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları girdiği ilk oturumda adaylara 40'ar soru soruldu. Adayların soruları 50 dakika içerisinde cevaplaması bekleniyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI İKİNCİ OTURUM NE ZAMAN?

KPSS Alan bilgisi sınavının ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat, Maliye mezunlarının gireceği sınavda adaylara 40'ar soru sorulacak. Adayların soruları 50 dakika içerisinde cevaplaması gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2018 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

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