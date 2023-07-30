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        Haberler Gündem KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta bitecek? ÖSYM saatleri açıkladı! İşte KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturum sınav saati

        KPSS Alan Bilgisi sınavı başladı! 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta?

        KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta saat kaçta bitecek? KPSS Genel Kültür - Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından geçtiğimiz gün KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu dün gerçekleşti. Bugün ise 2023 KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yani Muhasebe - İktisat sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Peki KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 10:50
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        KPSS 2023 Alan Bilgisi sınavı 3. oturumu (Muhasebe - İktisat) başladı. Sınava girecek adaylar heyecan içerisinde sınavın saat kaçta başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, 2023 PSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2023 PSS Alan Bilgisi sınav saatleri...

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        KPSS SINAV TAKVİMİ

        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (Muhasebe - İktisat) 30 Temmuz 2023 tarihinde yani bugün başladı. 2023-ÖABT ise 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP SAAT KAÇTA BİTECEK?

        KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 120 dakika sürecek ve saat 12.15'te bitecek.

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        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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