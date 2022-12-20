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Haberler Gündem KPSS B Grubu Nedir, Ne Demek? KPSS B Grubu Meslekleri Nelerdir?
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KPSS B grubu nedir, ne demek? KPSS B grubu meslekleri nelerdir?

Kamu personel sınavı iki kısımdan oluşan bir sınavdır. Herkes sınava yapacağı başvurulara bağlı olarak girmektedir. KPSS ile alım yapan bütün kurumlar mutlaka hangi KPSS sınavını kabul ettiklerini başvuru açıklamalarında belirtirler. Siz de başvuracağınız kurumun isteklerine uygun bir KPSS sınavına girmelisiniz.

KPSS B Grubu Nedir, Ne Demek? KPSS B Grubu Meslekleri Nelerdir?

Kamu personel sınavı çeşitli aşama ve kısımları olan bir sınav olduğundan sınavın ayrıntıları çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Örneğin KPSS B grubu A’dan farklı kişiler için yapılan bir sınavdır. Bu sınava orta öğretimi, ön lisans ya da lisans mezunları başvuru yapabilmektedir. A grubu B grubuna göre çok daha fazla meslek için yapılan bir sınavdır. Genelde bu sınava düz memur olmak isteyenler girmektedir. Biz de bu içeriğimizde KPSS B grubu nedir, ne demek? KPSS B grubu meslekleri nelerdir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte KPSS B grubu ile ilgili tüm merak edilenler…

KPSS B Grubu Nedir?

KPSS B grubu nedir? sorusu bu alanda sınava girecek ya da bu sınavın mantığını anlamak isteyen pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. KPSS B grubu A grubuna göre çok daha kapsamlıdır. Bu sınava genellikle düz memur adayları başvurur. Yalnızca sınavda genel kültür ve genel yetenek kısımlarını yaparlar. Aynı zamanda bu sınava ortaöğretim, lise ve lisans mezunları başvuru yapabilir.

KPSS B Grubu Meslekleri

KPSS B grubu meslekleri genellikle merkezi atamalar ve kurumsal atamalar şeklinde iki kısımda incelenmektedir. Bu atamalar kurumlar tarafından ilan edilmektedir. Sınav 2 yılda bir yapıldığı için genellikle atamalar da 2 yılda bir gerçekleştirilir. Bu grupta mimar, mühendis, hemşire, sosyolog, psikolog, ebe ve veteriner atamaları yapılmaktadır. Ancak bunların dışında daha pek çok KPSS B grubu mesleği vardır.

KPSS B Grubu Konuları

KPSS B grubu konuları A grubundan farklıdır. Bu grupta toplam 12 soru vardır. Bu kapsamda Türkçe, matematik, Coğrafya, Tarih ve vatandaşlık soruları bulunmaktadır. Genel olarak Türkçe konu başlıkları arasında; Fiiller ve fiilde çatı, sözcükte anlam, sözel mantık, ses bilgisi, cümlede anlam, cümlenin öğeleri ve yazım kuralları bulunmaktadır. Matematik konuları arasında ise; sayısal mantık, genel sayılar, köklü ifadeler, problemler, grafik ve tablolar bulunmaktadır. Tarih ve Coğrafya konuları ise çok daha kapsamlıdır. Bu kısım için daha ayrıntılı çalışmalar yapmak gerekebilir.

KPSS B Grubu Atamaları

KPSS B grubu atamaları iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar kurumsal alımlar ve merkezi alımlardır. Bunlarla ilgili atama ilanları ilgili kurumların internet sayfalarında ilan edilmektedir. Kişiler kendi mesleklerine bağlı olarak açılan ilanlara başvuru süreci içinde başvurabilirler. B grubu atamaları kapsamında; mimar, mühendis, hemşire, psikolog, sosyolog, ebe, alımı yapılmaktadır.

KPSS B Grubu Puan Hesaplama

KPSS B grubu puan hesaplama için ÖSYM tarafından belirlenen sistem kullanılmaktadır. Buna göre her sorunun farklı bir kat sayısı vardır. Netler hesaplandıktan sonra kat sayı ile çarpılması ile puan elde edilmektedir. Puan hesaplama sistemi normalde biraz karmaşık olabilmektedir. Çünkü bazen fazla yapılan soruların puanı düşüp az yapılan soruların puanı yükselmektedir. Dolayısıyla sınavda yapılanlar diğerlerini etkileyebilir. Belli bir süreden sonra puanlar ÖSYM tarafından ilan edilmektedir. Her yıl puan hesaplama süresi değişiklik gösterebilir. İnsanların kendilerinin yaptığı puan hesaplamaları doğru olmayabilir. O yüzden sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemek daha doğrudur.

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