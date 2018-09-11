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KPSS başvuru son gün ne zaman? 2018 Ön lisans KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri için son günler. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların katılım sağlayacağı Ön Lisans KPSS için geri sayım başladı. Başvurular yarın sona erecek. Peki, Ön Lisans KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

11.09.2018 - 11:53 | Güncelleme:

Ön Lisans KPSS başvuru işlemleri 12 Eylül'de sona eriyor. Başvuru yapamayan adayların en kısa sürede başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuru nasıl yapılır? Ön Lisans KPSS sınavı başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2018 KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve başvuru detayları...

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS Ön lisans başvuru ücreti 60 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvu racak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka ka rtı ile de yatırılabilecek.

 

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