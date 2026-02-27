KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2026 yılında kamu personeli olmak için KPSS sınavına girecek adaylar tarihlere odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ait sınav ile başvuru tarihleri netleşti. Peki, 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürerken, sınava katılım sağlayacak binlerce aday başvuru ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. KPSS başvuruları ÖSYM adresi üzerinden alınacak. Peki Peki KPSS ne zaman yapılacak?
2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.