        KPSS başvuruları başladı mı? 2026 ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?

        KPSS başvuruları başladı mı? 2026 ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

        Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların merakla beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav programına göre lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki oturumların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının yapılacağı günler açıklanırken, adayların başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. İşte 2026 KPSS takvimine dair tüm detaylar…

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 17:18 Güncelleme:
        1

        2026 yılında kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan binlerce aday için KPSS başvuru sürecinde geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde lisans, ön lisans ve lise düzeyindeki oturumların tarihleri ile başvuru aralıkları netleşti. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına hazırlanan adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve sınava kaç gün kaldığını araştırıyor. İşte 2026 KPSS sürecine dair tüm detaylar…

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
