KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT oturumları ayrı ayrı gerçekleşecek. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki sene ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Peki KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?