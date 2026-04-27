KPSS başvurusu ne zaman? 2026 KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri
KPSS başvurusu ne zaman sorusu, kamu personeli olmayı hedefleyen adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Her yıl ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen başvuru süreci, sınava katılmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. 2026 KPSS başvuru tarihleri yaklaşırken, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı, geç başvuru günü olup olmadığı ve başvuru işlemlerinin nasıl tamamlanacağı gibi detaylar da merak ediliyor. İşte KPSS başvuru sürecine dair güncel bilgiler
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
KPSS lisans sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ 2026
KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
KPSS ön lisans sınav başvuruları 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvurusu 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DHBT başvurulaor 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.