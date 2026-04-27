Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        KPSS başvurusu ne zaman? 2026 KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri

        KPSS başvurusu ne zaman sorusu, kamu personeli olmayı hedefleyen adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Her yıl ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen başvuru süreci, sınava katılmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. 2026 KPSS başvuru tarihleri yaklaşırken, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı, geç başvuru günü olup olmadığı ve başvuru işlemlerinin nasıl tamamlanacağı gibi detaylar da merak ediliyor. İşte KPSS başvuru sürecine dair güncel bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, sınava hazırlanan adayların gündeminde yerini koruyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, ücret bilgileri ve başvuru ekranına dair detaylar netleşiyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, KPSS başvurularının başlayacağı tarihi, son başvuru gününü ve geç başvuru imkanını yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde

        2

        KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        KPSS lisans sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        KPSS ön lisans sınav başvuruları 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        KPSS Ortaöğretim başvurusu 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        5

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        DHBT başvurulaor 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Çeltiğin babası"ndan 3 çeşit daha

        Türk tarımına kattıkları nedeniyle "çeltiğin babası" olarak anılan Ziraat Mühendisi Dr.Halil Sürek, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve hastalıklara dayanıklı geliştirdiği 3 yeni çeşidi çiftçilerin kullanımına sundu.(AA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları