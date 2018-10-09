KPSS DHBT sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. ÖSYM her öğrenim düzeyi için ayrı ayr başvuru kılavuzu yayımladı. Sınava girecek adayların kendi öğrenim düzeylerine ait kılavuzu dikkatlice inceleyip şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundalar. İşte KPSS DHBT başvurularının nasıl yapılacağına dair detaylar...

KPSS DHBT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 2018

KPSS DHBT sınavına başvurular 17 Ekim 2018 tarihine kadar ÖSYM üzerinden alınacak. Adaylar kendi öğrenim düzeylerine göre aşağıdaki kılavuzları incelemeli ve başvurularını tamamlamalı.

KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, bugün başvuruları alınmaya başlanan Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak.

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