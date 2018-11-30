KPSS DHBT sınavı için heyecan sürüyor. ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı duyuruldu. KPSS DHBT sınavı giriş belgesi ve ÖSYM giriş sayfası haberimizde.

KPSS DHBT SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, KPSS DHBT sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını aşağıdaki açıklamayla duyurdu.

"09 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT ADAYLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

09 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacak.

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