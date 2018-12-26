KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM'nin duyurusu ile açıklandı. 2018 KPSS DHBT sınavına, kamuda kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenler katıldı. KPSS DHBT sınavındaki soru ve cevaplar, sınavdan 2 gün sonra ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak puanlarını hesaplamaya çalışmışlardı. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM giriş ve KPSS DHBT sonuç sayfası...

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına, 26 Aralık 2018 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilirler"

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 - DHBT SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Öğrenim Düzeyi Uygulanan Testler Ortalama Standart Sapma Soru Sayısı Sınava Başvuran Aday Sayısı Sınava Giren Aday Sayısı Sınava Girmeyen Aday Sayısı Sınavı Geçersiz Aday Sayısı Ortaöğretim DHBT-1 6,386 3,302 20 86764 82061 4703 36 Ortaöğretim DHBT-2 6,115 3,484 20 Ön Lisans DHBT-1 8,573 3,683 20 45803 43.386 2.417 21 Ön Lisans DHBT-2 5,306 3,005 20 Lisans DHBT-1 10,637 3,621 20 28850 27.715 1.135 6 Lisans DHBT-2 8,244 3,512 20

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

DİKKAT: Sınavlarda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.

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