KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
KPSS DHBT sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Ekim Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. Peki KPSS DHBT sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı…
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takviminde belirtilen tarih geldi çattı. KPSS DHBT sonuçları bugün erişime açılacak. Adaylar ÖSYM son dakika açıklamalarına odaklanırken KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaretleri de hız kazandı. Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat açıklanacak? İşte detaylar…
KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü (bugün) erişime açılıyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar tercih yapabilecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.
Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.