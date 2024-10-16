Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS DHBT sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonucu sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

        KPSS DHBT sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Ekim Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. Peki KPSS DHBT sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takviminde belirtilen tarih geldi çattı. KPSS DHBT sonuçları bugün erişime açılacak. Adaylar ÖSYM son dakika açıklamalarına odaklanırken KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaretleri de hız kazandı. Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat açıklanacak? İşte detaylar…

        2

        KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

        ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü (bugün) erişime açılıyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar tercih yapabilecek.

        3

        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

        KPSS DHBT SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

        5

        Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

        Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        X'ten BTK'ya engelleme tepkisi!
        X'ten BTK'ya engelleme tepkisi!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın
        Temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor