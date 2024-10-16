KPSS DHBT sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren!
KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (KPSS DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmişti. Merakla beklenen DHBT sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları 2024 nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı…
Merakla beklenen 2024 KPSS DHBT sonuçları erişime açıldı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyenler için düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 DHBT KPSS sonuçları sorgulama ekranı...
2024 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
KPSS DHBT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.