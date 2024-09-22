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        Haberler Bilgi Gündem KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLE: ÖSYM KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı!

        KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı! 2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme

        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024-KPSS DHBT) bugün düzenlendi. Sınavda adaylara 40 soru soruldu ve 60 dakika süre verildi. Sınavın ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyenler,''KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. 2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı erişime açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 08:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:00
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        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024-KPSS DHBT) 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar katıldı. Sınavın ardından ''2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. DHBT sınav soruları ve cevap anahtarları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. İşte, 2024 KPSS DHBT soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...

        2

        2024 KPSS DHBT SINAVI TAMAMLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tarihi belli olmuştu.

        2024-KPSS DHBT, takvim doğrultusunda 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.

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        KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

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        KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.''

        KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

        ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

        Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

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