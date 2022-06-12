KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlenmişti. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olarak ödenmişti.

Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek.