KPSS geç başvuru tarihi son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS geç başvuru ekranı
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS geç başvuru tarihi belli oldu. Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvuru süresi bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını bu gece ÖSYM AİS ekranında saat 23.59'a kadar tamamlayabilir. İşte KPSS geç başvuru ekranı ve tüm detaylar…
KPSS geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden henüz başvurusunu tamamlayamayanlar KPSS geç başvuru tarihi son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvurusunda başvurulardan alınan başvuru ücreti normal döneminkinden yüzde 50 artırımlı oluyor. İşte KPSS başvuru ekranı
KPSS GEÇ BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR!
KPSS GEÇ BAŞVURU 23 Mayıs 2024 saat 23.59'da bitecek!
KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
Sınavın geç başvuru tarihleri 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?
Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
KPSS alan bilgisi 1. oturum 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
2. oturum ise aynı gün saat saat 14.45'te başlayacak.
3.oturum ise 21 Temmuz 2024 saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
3 oturum şeklinde yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları için geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024, saat: 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı aynı gün saat 14.45'te yapılacak.
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI BAŞVURU TARİHİ
ÖABT, geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.
KPSS Lisans geç başvuru ücreti 525 TL
KPSS Alan Bilgisi geç başvuru ücreti 352,5 TL
KPSS ÖABT geç başvuru ücreti 525 TL oluyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.