KPSS lisans sınavında heyecanlı bekleyiş sürerken, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS sınavı her yıl olduğu gibi bu yılda KPSS sınav takvimini açıkladı. Peki KPSS giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanır? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...