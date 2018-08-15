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KPSS ile ilgili flaş gelişme! Öğretmen adayları için o süre uzatıldı (KPSS ÖABT)

KPSS sonuçlarını bekleyen öğretmen adayları için flaş haber geldi. Öğretmen adaylarının KPSS sonuçlarını 1 yıl geçerli kılan madde, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kaldırıldı. İşte KPSS ÖABT ile ilgili detaylar...

15.08.2018 - 10:08 | Güncelleme:

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, öğretmen adayları için çok önemli bir dğeişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 2002 yılında yürürlüğe giren, KPSS puanların 1 yıl geçerli olmasıyla ilgili madde kaldırıldı. İşte KPSS'ye dair detaylar...

KPSS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınav sonuçları diğer KPSS lisans sınavlarıyla birlikte 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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