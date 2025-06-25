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        Haberler Bilgi Gündem KPSS lisans başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS başvuruları nasıl yapılır?

        KPSS lisans başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS başvuruları nasıl yapılır?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başlıyor. ÖSYM sınav takvimine göre bu sene eylül ayında yapılacak olan KPSS lisans sınavı Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumlarından oluşacak. Peki, "KPSS lisans başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS başvuruları nasıl yapılır?" İşte 2025 KPSS lisans başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 25.06.2025 - 20:39
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        1

        KPSS lisans başvurularında geri sayım sona eriyor. Eylül ayında gerçekleşecek olan KPSS oturumlarının başvuruları, haziran ayının sonu itibarıyla başlıyor. KPSS başvuruları 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "KPSS lisans başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS başvuruları nasıl yapılır?" İşte detaylar...

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        KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında yapılabilecek.

        KPSS başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

        3

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

        4

        KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak

        5

        2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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