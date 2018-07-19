Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyi bu haftasonu gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olan öğrencilerin katılım sağlayabileceği KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Binlerce kamu personeli adayı sınavın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS sınav yerleri çıktı nasıl alınır? İşte 2018 KPSS Lisans sınavının ayrıntıları...

KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?



2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren 2018 KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

Adaylar, sınav giriş yerlerini sorgulayabilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

LİSANS KPSS SINAV YERLERİ 2018 SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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