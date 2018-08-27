KPSS lisans sınavı yani Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınavı için nefesler tutuldu. Kamuda istihdam edilmek üzere sınava giren lisans mezunları, açıklanacak KPSS lisans sınavı sonuçlarına göre tercihlerini yapacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT) oturumlarından oluşuyor. İşte 2018 KPSS lisans sınav sonuçlarına dair detaylar...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

2018 KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 Cuma günü açıklanacak. Saat kaçta açıklanacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi yok. Resmi açıklama gelirse bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabiirsiniz.

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KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DİĞER KPSS SINAVLARI

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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