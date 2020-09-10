KPSS lisans soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2020 lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı tar

KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...



KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında , 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.