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KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişinin katıldığı KPSS lisans sınavının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Adaylar tercihlerini yapacakları günü merakla beklerken ÖSYM tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını da araştırıyor. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS lisans tercihleri hakkında merak edilen her şey haberimizde...

03.09.2018 - 14:03 | Güncelleme:

KPSS, 5 Ağustos tarihinde yapılan ÖABT sınavı ile son bulmuştu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın katıldığı 2018 KPSS sınav sonuçlarını günlerdir heyecanla bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar şimdi de KPSS tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihleri ile ilgili henüz ÖSYM tarafından bir duyuru yayınlanmadı. Ancak ÖSYM'nin resmi sitesinden yakın zamanda tercih kılavuzu yayınlaması sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından bekleniyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi heyecanla beklemeye devam ediyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapılır. Aday işlemleri sistemine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra işlem gerçekleştirilebilir. 
KPSS 2018 tercihi yapacak adaylardan; ortaöğretim mezunlarının KPSS P94, ön lisans mezunlarının KPSS P93 ve lisans mezunlarının da KPSS P3 puanına sahip olması gereklidir. 
Sistem üzerinden tercih listesini oluşturan adaylar, tercih ücretini de ödeyerek işlemlerini tamamlayabilirler.

ÖSYM AİS SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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