2020 KPSS ne zaman? KPSS önlisans, lisans tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Kamu personeli olmak için yıl boyunca çalışan adaylar sınav için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2020

İşte ÖSYM tarafından belirlenen KPSS lisans sınav tarihleri

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV TARİHİ 19.07.2020

BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020

SON BAŞVURU TARİHİ 20.05.2020

GEÇ BAŞVURU 09.06.2020

GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 10.09.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün



SINAV TARİHİ 25.07.2020

BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020

SON BAŞVURU 20.05.2020

GEÇ BAŞVURU 09.06.2020

GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 10.09.2020



2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün



SINAV TARİHİ 26.07.2020

BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020

SON BAŞVURU 20.05.2020

GEÇ BAŞVURU 09.06.2020

GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 10.09.2020



2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



SINAV TARİHİ 09.08.2020

BAŞVURU TARİHİ 05.05.2020

SON BAŞVURU 20.05.2020

GEÇ BAŞVURU 09.06.2020

GEÇ BAŞVURU SON 10.06.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 10.09.2020

KPSS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan KPSS giriş yerleri henüz belli olmadı. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 1-2 hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklanıyor.