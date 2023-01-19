Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS 2023 ne zaman, tarih açıklandı mı?

KPSS tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları eylül ayında düzenlenmişti. 2023 yılında KPSS'nin ne zaman düzenleneceği ve takvim araştırmaları hız kazanırken gözler ÖSYM'de gelecek Kamu Personel Seçme Sınavı tarihi açıklamasına çevrildi. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    Binlerce memur adayı tarafından KPSS tarihleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan sınav takvimi ÖSYM tarafından geri çekilmişti. Sınava hazırlanan adaylar ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2023 KPSS ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı? İşte KPSS 2023 ilgili güncel bilgiler...
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
  • KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.