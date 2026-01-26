Habertürk
        KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi

        Kamu kurumlarında iş hayali olan milyonlarca üniversite mezunu KPSS sınavlarının oturumlarına katılacak. ÖSYM tarafından organize edilen sınavların tam günü ve saati adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS lisans oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarından oluşuyor. Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi

        26.01.2026 - 16:34
        KPSS sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar ise sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu yıl sadece lisans bazında kamu kurumu seçme sınavı organize edilecek. 2026 yılında ise ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları yapılacak. Peki 2026 KPSS sınavları ne zaman? İşte, güncel sınav takvimi

        KPSS SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS lisans oturumları;

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

