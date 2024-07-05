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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans başvuru ve sınav tarihleri 2024

        KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans başvuru ve sınav tarihleri 2024

        Kamuda istihdam sağlayacak olan vatandaşlar KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırması yapıyor. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS lisans sınav giriş yerlerinin ardından, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrendi. Peki KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans başvuru ve sınav tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:19
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        KPSS sınav tarihleri ve başvuruları gündemde yer alıyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihleri konusunda araştırmalara başladı. KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri

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        KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleşecek.

        14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.

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        2024 KPSS NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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