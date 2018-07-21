ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kamu personeli olmak isteyen adayların aylarca süren çalışmalarının ardından KPSS Lisans sınavı yarın gerçekleştirilecek. Lisans programlarından mezun olan adayların gireceği KPSS Lisans sınavının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor? KPSS Lisans saat kaçta yapılacak? KPSS sınav yerleri çıktı nasıl alınır? İşte 2018 KPSS Lisans sınavına dair detaylar...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek. KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?



2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren 2018 KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

Adaylar, sınav giriş yerlerini sorgulayabilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

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