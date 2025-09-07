Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        ÖSYM tarafından KPSS tarihi duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumları için başvurular tamamlandı. Eylül ayında uygulanacak olan KPSS 2025 tarihi, sınav süresi ve saati merak ediliyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, 2025 KPSS Lisans ve Genel Kültür- Yetenek sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 07:27 Güncelleme: 07.09.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS sınav tarihi, saati ve kaç dakika süreceği belli oldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar KPSS giriş belgesini alarak sınava girmesi gerekecek. Bir hafta aranın ardından Alan Bilgisi sınavı uygulanacak. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte KPSS tarihi ve saatine ilişkin bilgiler…

        2

        KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        3

        KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

        2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

        2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Trump'tan Chicago mesajı
        Trump'tan Chicago mesajı
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri