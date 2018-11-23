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KPSS ön lisans sonuç tarihleri açıklandı! 2018 ÖSYM, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına yönelik ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, KPSS Ön Lisans soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte, KPSS Ön Lisans sonuç tarihi...

23.11.2018 - 12:21 | Güncelleme:

ÖSYM tarafından 04 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS  Ön Lisans sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 2 yıllık üniversitenin ardından memur olmak için sınavda ter döken binlerce adaylar, sonuçların açıklanmasıyla tercihlerini yapacak. 04 Kasımda yapılan KPSS Ön Lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olarak iki bölüm üzerinden yapıldı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava dair tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 29 Kasım 2018 tarihinden itibaren, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

SINAV SONUÇ BELGESİ KONTROLÜ

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇLAR 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORU VE CEVAPLARI

KPSS Ön Lisans 2018 soru ve cevaplarının %10'nu yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS PUAN HESAPLAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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