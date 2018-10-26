KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle KPSS Ön Lisans sınav yerleri de öğrenilmiş oldu. Zira her adayın sınav yeri sınav giriş belgesi üzerinde yer alıyor. Adaylar ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden T.C Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleri ile birlikte KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler...

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

KPSS Ön Lisans sınavına girecek kamu personeli adaylarının gözü ÖSYM'den yapılacak açıklamadaydı. Nihayet ÖSYM, KPSS Ön Lisans giriş belgelerini açıkladığını yaptığı açıklama ile duyurdu.

İşte ÖSYM'den yapılan KPSS Ön Lisans açıklaması:

"2018 KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Ekim 2018 tarihinde saat 16.45’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA GİRECEK ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

- 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat: 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

- KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımıyla yapılacak. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018 Perşembe günü açıklanacak.

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