Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. Sınav sonuçlarının 20 Eylül'de erişime sunulmasının ardından, KPSS ön lisans tercihlerinin başlayacağı tarih memur adaylarının gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile KPSS ön lisans tercih takvimi netlik kazanmış olacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS ön lisans tercih takvimi sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS ön lisans tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Memur adayları, sınav sonucu ve taban puanları çerçevesinde tercihlerini ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte KPSS ön lisans tercih tarihleri...

        2

        2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 KPSS Ön Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        KPSS Ön Lisans tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından netlik kazanacak.

        3

        2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

        Ancak 2024 KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

        4

        KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?