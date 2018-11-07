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KPSS ön lisans sınav sonuçları yayımlandı!
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KPSS Önlisans sınav soru ve cevapları yayımlandı! 2018 ÖSYM KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman?

KPSS Önlisans sınav soru ve cevapları, dün ÖSYM tarafından öğrencilere açıldı. Sınav sorularının sadece yüzde 10'u paylaşıldı. Soruların hepsini sınava girenler görebiliyor. Sınava girenler ise cevapları tahmin ederek ortalama bir puan çıkarıyorlar. Öte yandan KPSS ön lisans sınav sonuçları için tarih de belirlendi. Peki, KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman? İşte detaylar...

07.11.2018 - 12:01 | Güncelleme:

KPSS Önlisans sınavına girenler 120 sorunun sorulduğu bu zor sınavda büyük stres yaşamışlardı ve sınava katılan adaylar sınav soru ve cevaplarını bekliyorlardı. Artık bu bekleyiş sona erdi, çünkü KPSS Önlisans soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM haftasonu yaptığı KPSS ön lisans sınavının soru ve cevapları 10 günlük süreç zarfı içinde açıldı. KPSS ön lisans sınav soru ve cevaplarının %10'u herkes tarafından görüntüleniyor ama sorularının tamamını sadece KPSS ön lisans sınavına girenler, https://ais.osym.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek sonuçları görebiliyor. İşte, KPSS Önlisans sınav soru ve cevapları hakkında detaylı bilgiler...

ÖSYM TARAFINDAN, KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, dün öğle saatlerinde bir açıklamada bulunmuştu. Ve açıklamasında KPSS ön lisans soru ve cevaplarının erişime açıldığı duyurusunu yapmıştı. İşte, ÖSYM'nin KPSS ön lisans soru ve cevapları için yaptığı duyuru;

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018- KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Ön Lisans sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmiş ve merakla sınav sonuçlarını bekleyenler, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarını 29 Kasım 2018 tarihinden beri, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresine girerek öğrenebileceklerdir. 

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